'Negocia TR' será neste sábadoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 12/12/2025 16:27

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios realizará, neste sábado (13), atendimento especial, das 8h às 12h, voltado exclusivamente para contribuintes interessados em regularizar débitos através do programa “Negocia TR”. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população às condições especiais oferecidas pelo município.

O “Negocia TR” disponibiliza uma série de benefícios para quem possui pendências financeiras com a Prefeitura. Entre as facilidades estão descontos de até 100% sobre juros e multas, além de opções de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa, tornando mais acessível a regularização da situação tributária dos contribuintes.

Outro destaque do “Negocia TR” é a possibilidade de quitação do IPTU 2025 em cota única, com desconto de 15% no valor total do tributo.