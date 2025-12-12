'Negocia TR' será neste sábadoFoto: Divulgação/PMTR
Prefeitura de Três Rios realiza atendimento especial neste sábado para regularização de débitos
Objetivo é facilitar acesso às condições especiais oferecidas
Três Rios sedia partida de futebol master entre atletas do Botafogo e do Entrerriense da década de 80
Confronto será neste sábado, às 13h
Centro de Cidadania LGBTI será inaugurado em Três Rios nesta sexta-feira
Cerimônia acontecerá às 10h
Entorno da Rodoviária Velha começa a ser pavimentado
Trabalho será finalizado ainda nesta semana
Secretaria de Drenagem Urbana e Conservação realiza trabalho preventivo em Três Rios
Mais de 10 áreas receberam os serviços nos últimos dias
Festival de Natação encerra ano esportivo com grande participação em Três Rios
Evento reuniu cerca de 150 crianças e adolescentes
