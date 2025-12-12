Entrada no evento é franca - Foto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 16:24

Três Rios - O futebol segue como uma das maiores paixões do país e, em Três Rios, os ídolos do Entrerriense Futebol Clube permanecem vivos na memória dos torcedores. Para homenagear esses atletas e celebrar a história trirriense dentro de campo, a cidade recebe, no próximo sábado (13), uma partida especial de Futebol Master - Geração Anos 80, entre Botafogo e Entrerriense.

O confronto está marcado para às 10h, no campo do Entrerriense, com a presença de ex-jogadores dos dois times. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A entrada é franca e o evento é aberto ao público. Para quem preferir acompanhar à distância, a partida será transmitida ao vivo pelo canal J3R Studio, no YouTube.