Equipe do CruzeirinhoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 06/12/2025 12:23

Três Rios - A Secretaria de Esportes e Lazer realiza neste domingo (7), a partir das 9h, o Festival de Futebol de Natal do Projeto Driblando a Vida. A atividade será realizada no Campo do Cruzeirinho, no bairro Vila Isabel, reunindo alunos dos polos Cruzeirinho e Praça da Juventude, além de projetos convidados.

Voltado para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, o festival integra o calendário anual do projeto e marca o encerramento das atividades de 2025, consolidando o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social em Três Rios.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, André Tadeu, destacou a importância da ação para a comunidade. “Esse festival simboliza mais do que o encerramento das atividades do ano, ele representa o impacto positivo que o esporte tem na vida das nossas crianças. No próximo ano, nossa intenção é levar o Driblando a Vida para outros pontos da cidade”, disse o gestor.

