Corrida de Santa Luzia será neste fim de semana - Foto: Divulgação

Publicado 06/12/2025 12:15

Três Rios - Neste domingo (7), será realizada a 4ª Edição da Corrida e Caminhada da Paróquia de Santa Luzia, dentro da programação oficial das festividades do Trezenário de Santa Luzia, celebrado em preparação ao dia da padroeira, 13 de dezembro. O evento acontece tradicionalmente no primeiro domingo de dezembro, integrando tanto o calendário paroquial quanto o calendário municipal.



A Corrida e Caminhada da Paróquia de Santa Luzia tem como objetivos homenagear a padroeira e intercessora contra as doenças dos olhos, promover a confraternização comunitária, incentivar a prática de atividade física, fortalecer a integração social e estimular a promoção da saúde. O evento também incentiva a solidariedade, com a arrecadação de alimentos destinados às ações sociais da Paróquia, especialmente no período natalino.



A Secretaria Municipal de Saúde estará presente com a equipe de Promoção da Saúde oferecendo orientações, ações educativas, suporte preventivo e atividades voltadas ao bem-estar durante o evento, que reunirá crianças, jovens, adultos e idosos da comunidade.



O percurso será de 5 km, pelas principais vias da Vila Isabel, com concentração a partir das 7h e largada às 8h.

Descrição do percurso:



• Largada na Rua Lincon de Almeida Peçanha, ao lado da Praça Arsonval Macedo;

• Rua Professor Moreira (sentido Jaqueira);

• Avenida Allan Kardec;

• Rua Pedro Assis do Amaral;

• Retorno à Avenida Allan Kardec;

• Rua Pastor Paulo J. da Silva (ao lado do Centro Oncológico);

• Rua João de Souza;

• Rua Professor Moreira (sentido Mãe Preta);

• Rua Ernesto Machado;

• Rua Padre Solano;

• Avenida Aníbal Peixoto Lavinas;

• Retorno à Rua Lincon de Almeida Peçanha;

• Chegada ao Portal.



