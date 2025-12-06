Corrida de Santa Luzia será neste fim de semanaFoto: Divulgação
A Corrida e Caminhada da Paróquia de Santa Luzia tem como objetivos homenagear a padroeira e intercessora contra as doenças dos olhos, promover a confraternização comunitária, incentivar a prática de atividade física, fortalecer a integração social e estimular a promoção da saúde. O evento também incentiva a solidariedade, com a arrecadação de alimentos destinados às ações sociais da Paróquia, especialmente no período natalino.
A Secretaria Municipal de Saúde estará presente com a equipe de Promoção da Saúde oferecendo orientações, ações educativas, suporte preventivo e atividades voltadas ao bem-estar durante o evento, que reunirá crianças, jovens, adultos e idosos da comunidade.
O percurso será de 5 km, pelas principais vias da Vila Isabel, com concentração a partir das 7h e largada às 8h.
• Largada na Rua Lincon de Almeida Peçanha, ao lado da Praça Arsonval Macedo;
• Rua Professor Moreira (sentido Jaqueira);
• Avenida Allan Kardec;
• Rua Pedro Assis do Amaral;
• Retorno à Avenida Allan Kardec;
• Rua Pastor Paulo J. da Silva (ao lado do Centro Oncológico);
• Rua João de Souza;
• Rua Professor Moreira (sentido Mãe Preta);
• Rua Ernesto Machado;
• Rua Padre Solano;
• Avenida Aníbal Peixoto Lavinas;
• Retorno à Rua Lincon de Almeida Peçanha;
• Chegada ao Portal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.