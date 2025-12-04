Copa Municipal de Ginástica Artística - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 04/12/2025 20:10

Três Rios - A Copa Municipal de Ginástica Artística marcou, no último domingo (30), o encerramento anual do projeto desenvolvido pela Prefeitura de Três Rios. Ao todo, 350 estudantes, de 4 a 16 anos, participaram da competição, divididos em cinco níveis técnicos.

A copa foi realizada no Planeta Vida, espaço que abriga todas as turmas do projeto e oferece estrutura comparável à de grandes ginásios. Todos os participantes receberam medalhas, reconhecendo o esforço e a dedicação durante os treinos. A partir do nível 3, houve disputa por pódio, com premiação especial para os três melhores colocados de cada categoria.

O secretário de Esporte e Lazer, André Tadeu, destacou o impacto do projeto. “Foi uma manhã inspiradora, com muitos talentos que nascem aqui. Por determinação do prefeito Jonas Dico, ampliaremos o projeto no próximo ano para atender ainda mais crianças e adolescentes”, afirmou.