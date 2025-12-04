Encontro será no Horto MunicipalFoto: Divulgação/PMTR
3º Encontro Feira da Agroecologia no Médio Paraíba do Sul acontece em Três Rios
A entrada é gratuita
Prefeitura de Três Rios realiza Festival de Natação nesta quinta-feira
Evento é aberto ao público e tem entrada franca
Assistência Social realiza oficinas de Natal nos bairros em Três Rios
Oficinas são realizadas nos CRAS
Secretaria de Esporte e Lazer disponibiliza número de WhatsApp para atendimento ao público
Objetivo é facilitar o acesso às informações e agilizar serviços
Mostra Cultural das Infâncias começa em Três Rios
Exposição é feita nas creches municipais
Novos servidores aprovados em concurso público tomam posse em Três Rios
Ao todo, 58 aprovados foram chamados desde julho
