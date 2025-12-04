Encontro será no Horto Municipal - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 04/12/2025 15:01

Três Rios - Nesta sexta-feira e sábado (05 e 06) vai ser realizado no Horto Municipal de Três Rios, o 3º Encontro Feira da Agroecologia no Médio Paraíba do Sul. O encontro contará com exposição de produtos cultivados na região, culinária e artesanato tradicional, exposição fotográfica, doação de mudas, dentre outras atividades.

Dentre as apresentações estão: Dauá Puri, Camerata de Violões de Areal, Grupo de Carimbó de Comendador Levy Gasparian, Contação de histórias e brincadeiras com Amandinha, capoeira e Bloco do Quilombo Boa Esperança.