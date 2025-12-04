Três Rios, no Centro-Sul Fluminense - Foto: Divulgação/PMTR

Três Rios, no Centro-Sul FluminenseFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 04/12/2025 15:05

Três Rios - O município de Três Rios alcançou um marco expressivo neste ano: o maior número de empresas abertas desde 2001, quando a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) iniciou o registro municipal.

Em 2025, foram formalizadas 388 novas empresas, impulsionando o ambiente empreendedor da cidade. Entre os segmentos com maior crescimento estão o comércio varejista de vestuário e acessórios, bares e restaurantes, farmácias e holdings de instituições não financeiras.

Para o secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Marcio Assis, o resultado reflete um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico. “Esse recorde demonstra a confiança dos empreendedores em Três Rios e reforça nosso posicionamento como um importante polo regional. Estamos criando condições para que mais negócios surjam, se consolidem e gerem novas oportunidades para a população”, destacou.