Segurança será reforçada em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 05/12/2025 14:58

Três Rios - A Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança (Seop) vai aumentar o monitoramento e segurança para este final de semana, durante a aplicação do Pism 2025 (Programa de Ingresso Seletivo Misto da Universidade Federal de Juiz de Fora), em Três Rios.

Pela primeira vez, a prova será aplicada no município trirriense, e são aguardados quase 3,5 mil estudantes realizando a prova em seis instituições de ensino da cidade.

Através da Guarda Civil Municipal, a Seop vai colocar agentes públicos municipais de segurança na Escola Estadual Moacyr Padilha (Vila Isabel), Ciep Marcos Reis Dutra (Cantagalo), Ciep Prefeito Alberto da Silva Lavinas (Morada do Sol), Colégio Ruy Barbosa (Centro), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Centro) e Univertix (Purys).

“Nossa guarda municipal estará nas ruas durante todo o dia, quando é esperado um número maior de pessoas na rua. Estaremos ajudando no trânsito e oferecendo aos estudantes a segurança necessária para este momento tão importante. É a primeira vez que a prova será aplicada em Três Rios e a nossa expectativa é que tudo ocorra da melhor maneira possível”, resumiu o secretário de Ordem Pública e Políticas de Segurança, Rogério Chagas.