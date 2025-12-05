Segurança será reforçada em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Secretaria de Ordem Pública intensifica atuação da Guarda Civil durante o Pism
Cerca de 3,5 mil estudantes devem realizar a prova no município
Copa Municipal de Ginástica Artística celebra talentos de Três Rios
Competição teve a participação de 350 estudantes
Três Rios bate recorde histórico na abertura de empresas
No ano, 388 novas empresas foram abertas
3º Encontro Feira da Agroecologia no Médio Paraíba do Sul acontece em Três Rios
A entrada é gratuita
Prefeitura de Três Rios realiza Festival de Natação nesta quinta-feira
Evento é aberto ao público e tem entrada franca
Assistência Social realiza oficinas de Natal nos bairros em Três Rios
Oficinas são realizadas nos CRAS
