Centro será inaugurado em Três Rios - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 19:26

Três Rios - Nesta sexta-feira (12) o Centro de Cidadania LGBTI Centro-Sul, um equipamento público dedicado ao acolhimento, à orientação e ao fortalecimento da população LGBTI+, será inaugurado em Três Rios. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Governo do Estado, por meio do programa Rio sem LGBTfobia, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

A cerimônia de inauguração está marcada para às 10h e contará com a presença de autoridades municipais e estaduais.

Localizado na Rua XV de Novembro, nº 440, o espaço foi planejado para oferecer um ambiente de respeito, escuta qualificada, cuidado e garantia de direitos, reforçando o compromisso do município com políticas públicas inclusivas e com a promoção da cidadania.

O Centro disponibilizará atendimento psicológico, assistência jurídica e social, além de uma giroteca – uma biblioteca tecnológica recebida por meio de parceria com a Fundação Leão XIII – e atividades sociais e culturais promovidas pela Escola Divines.

