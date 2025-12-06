ETA Moura BrasilFoto: Divulgação/PMTR
Prefeitura amplia capacidade de abastecimento em Moura Brasil com obras do SAAETRI
Rede será modernizada e haverá a ampliação da capacidade operacional do sistema
Festival de Futebol de Natal do Projeto Driblando a Vida acontece neste domingo em Três Rios
Atividade reúne crianças e adolescentes
4ª Edição da Corrida e Caminhada da Paróquia de Santa Luzia acontece neste domingo
Percurso será de 5 km
Secretaria de Ordem Pública intensifica atuação da Guarda Civil durante o Pism
Cerca de 3,5 mil estudantes devem realizar a prova no município
Copa Municipal de Ginástica Artística celebra talentos de Três Rios
Competição teve a participação de 350 estudantes
Três Rios bate recorde histórico na abertura de empresas
No ano, 388 novas empresas foram abertas
