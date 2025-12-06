ETA Moura Brasil - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 06/12/2025

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio do SAAETRI, está avançando na reestruturação do sistema de abastecimento de água no bairro Moura Brasil. A intervenção moderniza a rede e amplia de forma expressiva a capacidade operacional do sistema: a vazão, que era de 28.800 litros por hora, passará para 46.800 litros por hora. Já a cisterna será ampliada de 40 mil para 80 mil litros, dobrando sua capacidade de reserva.

Segundo o prefeito de Três Rios, Jonas Dico, o investimento representa um salto importante na qualidade do serviço prestado à comunidade. “Estamos garantindo mais segurança hídrica para Moura Brasil. Essa ampliação vai permitir que a água chegue às casas com mais constância e eficiência. É uma melhoria real, que vai ser percebida no cotidiano das famílias, e é exatamente isso que buscamos: entregar serviços públicos à altura do que nossa população merece”, destacou.

O diretor do SAAETRI, Luciano Mascarenhas, reforçou que o projeto responde diretamente a demandas antigas dos moradores. “Moura Brasil vinha enfrentando oscilações no abastecimento, e essa obra foi desenhada justamente para eliminar esses problemas. Com a reestruturação da rede, teremos um sistema mais eficiente, reduzindo perdas e garantindo fornecimento mais estável para os moradores”, explicou.