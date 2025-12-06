Festival de Natação de Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Festival de Natação de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 06/12/2025 12:30

Três Rios - O Festival de Natação de Três Rios marcou, nesta quinta-feira (4), o encerramento das atividades do projeto municipal de Natação com uma celebração de talento, entusiasmo e muita energia. Realizado no Entrerriense Futebol Clube, o evento reuniu cerca de 150 crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, que lotaram as piscinas e deram um show de desempenho.

As atividades, acompanhadas por familiares e professores do projeto, evidenciaram a evolução dos alunos ao longo do ano. Cada participante recebeu medalha, em reconhecimento ao comprometimento e à dedicação durante todo o período de treinamento.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, André Tadeu, ressaltou o impacto positivo do projeto na formação dos jovens. “Encerramos mais um ciclo com muito orgulho. O esporte transforma, inspira e abre caminhos. Ver essas crianças confiantes, disciplinadas e cheias de determinação mostra que estamos no rumo certo”, afirmou.