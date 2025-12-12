Centro de Cidadania LGBTI - Foto: Divulgação

Centro de Cidadania LGBTIFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 16:38

Três Rios - Em um marco histórico para o avanço das políticas públicas de inclusão, respeito e promoção dos direitos humanos, a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, inaugurou nesta sexta-feira (12) o Centro de Cidadania LGBTI Centro-Sul. A entrega do equipamento foi viabilizada em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do programa Rio sem LGBTfobia, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

O secretário de Assistência Social, Pedro Brasil, agradeceu o empenho do Governo do Estado em tornar o projeto realidade. “A atuação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, na pessoa da secretária Rosangela Gomes, e da subsecretária Aline Forasteiro, foi fundamental para essa conquista do município. Três Rios ganha um espaço que é símbolo de acolhimento, dignidade e amor à vida”, afirmou.

Localizado na Rua XV de Novembro, nº 440, o espaço foi planejado para oferecer um ambiente de respeito, escuta qualificada, cuidado e garantia de direitos, reforçando o compromisso do município com políticas inclusivas e com a promoção da cidadania. O Centro disponibilizará atendimento psicológico, assistência jurídica e social, além de uma Giroteca – biblioteca tecnológica recebida em parceria com a Fundação Leão XIII – e atividades sociais e culturais promovidas pela Escola Divines.

O prefeito de Três Rios, Jonas Dico, destacou que o município avança com coragem e compromisso na defesa dos direitos humanos. “Este Centro representa a nossa visão de cidade: uma Três Rios que acolhe, que respeita e que garante oportunidades. É um equipamento que afirma a vida, protege as pessoas e reforça que a diversidade é um valor que deve ser celebrado. Agradeço ao Governo do Estado pela parceria e reforço que seguiremos trabalhando para que todos se sintam pertencentes e protegidos na nossa cidade”, declarou o prefeito.

A cerimônia de inauguração reuniu o prefeito Jonas Dico; o vice-prefeito, Arsonval Liliu; o vereador Delson Luis Ramos (Delsinho); o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Brasil; o superintendente estadual de Políticas Públicas LGBTI, Ernane Alexandre Pereira; as coordenadoras dos Centros de Cidadania Serrana e Baixada I, Karine Almeida e Charlene Rosa; e o presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da 14ª Subseção da OAB-RJ, João Pedro Azevedo Pelosi.