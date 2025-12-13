Novos aventais já entregues - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 13/12/2025 23:12

Três Rios - A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural iniciou a entrega de aventais aos feirantes da feira do Centro da cidade e da Vila Isabel. No total, serão distribuídos 160 aventais para os trabalhadores – todos cadastrados na Associação de Feirantes de Três Rios. A entrega faz parte da padronização dos feirantes, que começou em junho deste ano, quando foram distribuídas 139 barracas para os feirantes.

O objetivo da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural é fortalecer a agricultura familiar, valorizar os produtos cultivados no campo e impulsionar a economia local.

Neste domingo, a distribuição será feita aos feirantes da Vila Isabel.