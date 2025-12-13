Novos aventais já entreguesFoto: Divulgação/PMTR
Feirantes do Centro e Vila Isabel recebem novos aventais
Ao todo, 160 aventais serão entregues
Centro de Cidadania LGBTI é inaugurado em Três Rios
Espaço fica localizado na Rua XV de Novembro, nº 440
Prefeitura de Três Rios realiza atendimento especial neste sábado para regularização de débitos
Objetivo é facilitar acesso às condições especiais oferecidas
Três Rios sedia partida de futebol master entre atletas do Botafogo e do Entrerriense da década de 80
Confronto será neste sábado, às 13h
Centro de Cidadania LGBTI será inaugurado em Três Rios nesta sexta-feira
Cerimônia acontecerá às 10h
Entorno da Rodoviária Velha começa a ser pavimentado
Trabalho será finalizado ainda nesta semana
