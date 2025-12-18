Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Três Rios - O Programa Três Rios + Empregos, desenvolvido pela Prefeitura de Três Rios por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, está com 30 vagas abertas. As oportunidades abrangem diversos setores e níveis de formação.
Entre as vagas disponibilizadas nesta semana estão: operador de máquinas pesadas, mecânico industrial, conferente de expedição, auxiliar de cozinha, cozinheiro, pedreiro, pintor, entre outras funções.
Para acessar as vagas, os interessados podem se cadastrar online, por meio do link ou presencialmente, na Sala de Empregos. É necessário preencher as informações pessoais, além do histórico profissional e acadêmico. A contratação é realizada diretamente pelas empresas, sendo a Prefeitura apenas uma ponte entre as oportunidades e a população.