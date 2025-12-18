Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 18/12/2025 18:27

Três Rios - O Programa Três Rios + Empregos, desenvolvido pela Prefeitura de Três Rios por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, está com 30 vagas abertas. As oportunidades abrangem diversos setores e níveis de formação.

Entre as vagas disponibilizadas nesta semana estão: operador de máquinas pesadas, mecânico industrial, conferente de expedição, auxiliar de cozinha, cozinheiro, pedreiro, pintor, entre outras funções.