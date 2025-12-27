Armas e drogas apreendidas - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 27/12/2025 14:03

Três Rios - Na madrugada desta sexta-feira (26), a Polícia Militar encerrou uma situação de perigo após uma briga em um estabelecimento comercial. Após uma denúncia, os agentes foram até o local e encerraram a situação, apreendendo armas e drogas.

Os agentes apreenderam uma pistola 9mm com quatro munições intactas, um revólver calibre .22 com munições, 14 frascos de loló e um veículo utilizado para esconder as drogas.

A ocorrência envolveu um adolescente de 17 anos e foi registrada na 108ª DP, onde todo o material permaneceu apreendido.