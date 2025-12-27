Armas e drogas apreendidasFoto: Divulgação/38º BPM
PM apreende armas após briga em estabelecimento comercial em Três Rios
Situação de perigo foi controlada pelos policiais
Três Rios - Na madrugada desta sexta-feira (26), a Polícia Militar encerrou uma situação de perigo após uma briga em um estabelecimento comercial. Após uma denúncia, os agentes foram até o local e encerraram a situação, apreendendo armas e drogas.
Os agentes apreenderam uma pistola 9mm com quatro munições intactas, um revólver calibre .22 com munições, 14 frascos de loló e um veículo utilizado para esconder as drogas.
A ocorrência envolveu um adolescente de 17 anos e foi registrada na 108ª DP, onde todo o material permaneceu apreendido.
