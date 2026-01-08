Três Rios Verde - Foto: Divulgação/PMTR

Três Rios VerdeFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 08/01/2026 13:14

Três Rios - Sombra que gera alívio térmico, melhora na qualidade do ar e uma beleza única: é isso que os ipês, árvores nativas do Brasil, proporcionam à população. Em Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, cerca de 60 pés de ipês de diferentes cores foram plantados em pontos estratégicos da cidade nesta semana.

Inicialmente, as mudas foram plantadas em locais com pouca ou nenhuma arborização, como o bairro Jaqueira, pontos das avenidas Condessa do Rio Novo e Zoelo Sola, além das proximidades da Praça JK. O projeto continua, e outros locais ainda serão contemplados.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Vila Verde, desde junho de 2025, mais de 720 árvores foram plantadas nas vias da cidade. “Nosso trabalho de plantio é contínuo, sempre prezando por espécies com raízes pivotantes e copa densa, para proporcionar mais sombra, abrigo para a fauna e melhoria na qualidade do ar”, afirmou o secretário.