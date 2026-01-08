Três Rios VerdeFoto: Divulgação/PMTR
Três Rios Verde: 60 pés de ipê são plantados em vias da cidade
Mudas foram plantadas em pontos estratégicos
Três Rios Verde: 60 pés de ipê são plantados em vias da cidade
Mudas foram plantadas em pontos estratégicos
Polícia apreende fuzil durante operação em Três Rios
Arma estava dentro de uma residência no bairro Purys
Novos servidores aprovados em concurso público tomam posse em Três Rios
Profissionais irão atender secretarias de Educação e Assistência Social
PM apreende armas após briga em estabelecimento comercial em Três Rios
Situação de perigo foi controlada pelos policiais
Capela Mortuária da Vila Isabel deve ser inaugurada no início de 2026
Obras estão na fase final
Três Rios + Empregos está com 30 vagas abertas; veja como se candidatar
Contratação é realizada diretamente pelas empresas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.