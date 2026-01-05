Aprovados tomaram posseFoto: Divulgação/PMTR
Novos servidores aprovados em concurso público tomam posse em Três Rios
Profissionais irão atender secretarias de Educação e Assistência Social
Três Rios - Quatro candidatos aprovados no concurso público de 2023 foram empossados pela Prefeitura de Três Rios nesta segunda-feira (5). Os profissionais irão atender às secretarias de Educação e Assistência Social. A cerimônia ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Foram nomeados um motorista de transporte escolar, uma cozinheira, uma fisioterapeuta e uma fonoaudióloga. Com essa nova etapa, o número total de convocados chega a 401, mais que o dobro das 190 vagas inicialmente previstas no Edital nº 001/23.
Somente desde julho de 2025, 62 aprovados já foram chamados. Para o prefeito Jonas Dico, que prorrogou a vigência do concurso por mais dois anos, a expansão do quadro reafirma o compromisso da gestão com a valorização do servidor público. “Sou servidor de carreira há 24 anos e mantenho o compromisso de fortalecer o funcionalismo municipal, garantindo melhores condições de trabalho e aprimorando, continuamente, os serviços prestados à nossa população”, destacou o prefeito.
