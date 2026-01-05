Material apreendido - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 05/01/2026 23:26

Três Rios - Nesta segunda-feira (5), a Polícia Militar apreendeu um fuzil, além de carregadores e munições, no bairro Purys, em Três Rios. Foi o primeiro fuzil apreendido na história do 38ª Batalhão de Polícia Militar.

A operação começou após os agentes receberem informações sobre o armazenamento de material bélico no bairro. O armamento pertence a uma facção criminosa e estava sendo guardado por um homem em sua residência.

No local indicado, as equipes realizaram buscas no imóvel, onde localizaram uma mochila no interior de um guarda-roupas contendo um fuzil de assalto, um carregador calibre 5.56, carregador 5.56 alongado, carregador 9mm alongado, carregador Glock calibre 9mm, 17 munições calibre 5.56 e nove munições calibre 9mm.



O material foi apreendido e encaminhado à 108ª DP, onde a ocorrência foi registrada e foi instaurado inquérito para apurar a autoria e as circunstâncias do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.