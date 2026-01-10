Ecopontos de coleta seletivaFoto: Divulgação/PMTR
Prefeitura instala ecopontos de coleta seletiva em Três Rios
Equipamentos ficam no Horto Municipal e na Beira Rio
Três Rios - A Secretaria Municipal de Serviços Públicos instalou dois ecopontos de coleta seletiva no município, voltados à separação adequada dos resíduos. Cada ecoponto é composto por cestos destinados à coleta de vidro, metal, papel e plástico, que vão facilitar o descarte consciente e contribuir diretamente para a preservação do meio ambiente.
Os equipamentos foram implantados no Horto Municipal, na Avenida Tenente Enéas Torno, e no final da Avenida Prefeito Alberto Lavinas (Beira Rio).
“Preservar é um dever de todos os cidadãos, e cabe a nós, enquanto prestadores de serviço à população, criar condições para isso. Por isso, disponibilizamos os pontos e esperamos a colaboração da comunidade para a construção de uma cidade mais limpa”, afirmou o secretário de Serviços Públicos, Francisco Carlos Gama, o Bill.
Ainda de acordo com o secretário, outros ecopontos de descarte apropriado serão implantados em diferentes regiões do município. No Horto Municipal, há também pontos de coleta para pilhas, baterias e óleo usado. O descarte correto desses itens é indispensável para a preservação do meio ambiente.
