Material apreendido pelos policiaisFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 10/01/2026 14:03

Três Rios - A Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas na Travessa Sebastião Cabral, no bairro Vila Isabel. A ação foi realizada na última quinta-feira (08).

Durante varredura no local, os agentes localizaram 121 porções de maconha e 15 pedras de crack. Um suspeito fugiu do local pulando muros.

O material foi apreendido na 108ª DP.