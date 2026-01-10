Material apreendido pelos policiaisFoto: Divulgação/38º BPM

Três Rios - A Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas na Travessa Sebastião Cabral, no bairro Vila Isabel. A ação foi realizada na última quinta-feira (08).
Durante varredura no local, os agentes localizaram 121 porções de maconha e 15 pedras de crack. Um suspeito fugiu do local pulando muros.
O material foi apreendido na 108ª DP.