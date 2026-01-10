Material apreendido pelos policiaisFoto: Divulgação/38º BPM
Polícia Militar apreende drogas na Vila Isabel
Homem fugiu do local ao perceber a presença dos agentes
Obras da GAP 3 entram na terceira etapa em Três Rios
Fase deve ser concluída ainda neste mês
Três Rios Verde: 60 pés de ipê são plantados em vias da cidade
Mudas foram plantadas em pontos estratégicos
Polícia apreende fuzil durante operação em Três Rios
Arma estava dentro de uma residência no bairro Purys
Novos servidores aprovados em concurso público tomam posse em Três Rios
Profissionais irão atender secretarias de Educação e Assistência Social
PM apreende armas após briga em estabelecimento comercial em Três Rios
Situação de perigo foi controlada pelos policiais
