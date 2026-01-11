Corrida de São Sebastião, em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Inscrições para a Corrida de São Sebastião começam nesta segunda-feira
Com percurso de 5,3 km, corrida acontece no dia 25 de janeiro
Três Rios - No calendário municipal de eventos, ela já é tradicionalmente aguardada: está chegando a Corrida de São Sebastião 2026. As inscrições terão início na próxima segunda-feira, dia 12, por meio do site. Podem participar atletas e amantes do esporte a partir de 16 anos.
Neste ano, a corrida acontece no dia 25 de janeiro, com largada prevista para às 8h. O evento é uma realização da Paróquia de São Sebastião e conta com o apoio da Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e do SAAETRI. O valor da inscrição será de R$ 88.
Haverá premiação para os primeiros colocados em nível geral e por categoria, além de medalha para todos os participantes e kit de corrida, com camisa da competição e chip de cronometragem.
O percurso, com extensão de 5,3 km, tem início na Praça São Sebastião, passando pela Rua Prefeito Joaquim Ferreira até a rotatória da confluência entre as ruas Dr. Vasconcelos e Isaltino Silveira. A partir daí, segue à esquerda pela Avenida Alberto Lavinas. No final da Alberto Lavinas, entra na rotatória e segue pela Avenida Condessa do Rio Novo, passando pela Praça Salim Chimelli, sob o viaduto, em direção à Rua 15 de Novembro. O trajeto continua até o final da Rua 15 de Novembro, retornando pela Rua Dr. Vasconcelos e, em seguida, pela Rua Dr. Ferreira, na contramão, até o ponto de chegada, na Praça São Sebastião.
O regulamento do evento, com todas as informações pertinentes, estará disponível, a partir do dia 12, no site oficial de inscrição.
