Drogas apreendidas pelos agentesFoto: Divulgação/38º BPM
• 79 buchas de maconha;
• 27 pinos de cocaína.
Homem é preso por tráfico de drogas no 'Escadão' da Vila Isabel
Ação foi realizada após denúncias anônimas
