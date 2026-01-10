Drogas apreendidas pelos agentes - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas pelos agentesFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 10/01/2026 14:10

Três Rios - Na noite desta sexta-feira (09), após denúncias anônimas, as equipes do 38º BPM realizaram um cerco estratégico na Rua João Felicidade para coibir o tráfico de drogas no local conhecido como “Escadão”, na Vila Isabel.

Na ação, um homem de 40 anos foi detido em flagrante. Com ele, as equipes apreenderam uma farta quantidade de entorpecentes prontos para a venda:

• 333 pedras de crack;

• 79 buchas de maconha;

• 27 pinos de cocaína.

O criminoso foi conduzido à 108ª DP e permanece preso à disposição da Justiça.