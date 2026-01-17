UBS em Bemposta - Foto: Divulgação/PMTR

UBS em BempostaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 17/01/2026 17:44

Três Rios - Neste mês de janeiro, a Prefeitura de Três Rios está realizando a reforma geral da Unidade Básica de Saúde (UBS) Grama, em Bemposta.

As obras na UBS Grama incluem pintura completa da unidade, troca de toda a rede elétrica, reforma do telhado, instalação de ar-condicionado e melhorias nos banheiros, proporcionando um ambiente mais seguro, confortável e adequado tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde que atuam no local.