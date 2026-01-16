Projeto Praça Segura - Foto: Divulgação/PMTR

Projeto Praça SeguraFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 16/01/2026 15:35

Três Rios - Teve início no início de janeiro o Projeto Praça Segura, uma ação integrada que tem como objetivo reforçar a segurança e garantir mais tranquilidade aos cidadãos que frequentam a Praça São Sebastião, em Três Rios.

A iniciativa conta com a presença de agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Fiscalização de Posturas, atuando de forma conjunta e em parceria com o Conselho Tutelar. O trabalho integrado busca coibir práticas ilícitas, organizar o espaço público e ampliar a sensação de segurança da população.

Durante as ações, os agentes realizam abordagens sempre que identificam situações suspeitas ou ilegais. Quando constatada alguma irregularidade, as pessoas envolvidas podem ser encaminhadas à Delegacia, conforme prevê a legislação.

O projeto prevê o reforço do efetivo no período noturno, horário em que há maior circulação de pessoas e maior necessidade de atenção por parte das forças de segurança.

“A ação faz parte de um trabalho integrado com medidas voltadas à segurança e proteção dos cidadãos, promovendo um ambiente mais seguro, organizado e acolhedor para todos. Nosso objetivo é que as famílias possam frequentar a Praça São Sebastião com tranquilidade”, disse o prefeito Jonas Dico.