Projeto Praça SeguraFoto: Divulgação/PMTR
Projeto Praça Segura reforça segurança na Praça São Sebastião
Iniciativa começou neste mês
Projeto Praça Segura reforça segurança na Praça São Sebastião
Iniciativa começou neste mês
Escolas da rede municipal de Três Rios passam por reforma e ampliação
Período de férias é aproveitado para a realização de intervenções
Inscrições para a Corrida de São Sebastião começam nesta segunda-feira
Com percurso de 5,3 km, corrida acontece no dia 25 de janeiro
Homem é preso por tráfico de drogas no 'Escadão' da Vila Isabel
Ação foi realizada após denúncias anônimas
Prefeitura instala ecopontos de coleta seletiva em Três Rios
Equipamentos ficam no Horto Municipal e na Beira Rio
Polícia Militar apreende drogas na Vila Isabel
Homem fugiu do local ao perceber a presença dos agentes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.