Drogas apreendidas foram levadas para a 108ª DPFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 17/01/2026 17:48

Três Rios - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas nos bairros Palmital e Triângulo, em Três Rios. A ação começou na noite de quinta-feira (15) e foi finalizada na sexta (16), gerando um grande prejuízo para o tráfico.

Foram apreendidos:

• 3.628 pinos de cocaína (aprox. 3,7 kg).

• 1.885 pedras de crack (aprox. 1,9 kg).

• 791 porções de Skank (aprox. 800 g).

• 03 tabletes de maconha (totalizando 3 kg).

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante e todo o material, que estava escondido em diferentes imóveis, foi levado para a 108ª DP.

