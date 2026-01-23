Senai Três RiosFoto: Divulgação
De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, a parceria para a criação das vagas surgiu da necessidade de mão de obra qualificada para atender às demandas de empresas instaladas no município.
Os cursos de Assistente de Controle de Qualidade e Assistente de Marketing Digital exigem idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo, sendo desejável, para o segundo, estar cursando o Ensino Médio. Já o curso de Eletricista Predial exige idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental completo.
As inscrições devem ser feitas na sede do SENAI Três Rios, localizada na Avenida Vereador Mário de Castro Reis, nº 25, no bairro Nova Niterói, próximo ao SESI.
