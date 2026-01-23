Senai Três Rios - Foto: Divulgação

Publicado 23/01/2026 20:00

Três Rios - Em parceria com a Prefeitura de Três Rios, a Firjan SENAI está com inscrições abertas para três cursos de qualificação profissional gratuitos: Assistente de Controle de Qualidade, Eletricista Predial e Assistente de Marketing Digital.



De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, a parceria para a criação das vagas surgiu da necessidade de mão de obra qualificada para atender às demandas de empresas instaladas no município.



Os cursos de Assistente de Controle de Qualidade e Assistente de Marketing Digital exigem idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo, sendo desejável, para o segundo, estar cursando o Ensino Médio. Já o curso de Eletricista Predial exige idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental completo.

As aulas terão início em março e serão ministradas de segunda a sexta-feira, no período noturno. Para realizar a matrícula, é necessária a apresentação dos seguintes documentos: cópia do RG, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência.



As inscrições devem ser feitas na sede do SENAI Três Rios, localizada na Avenida Vereador Mário de Castro Reis, nº 25, no bairro Nova Niterói, próximo ao SESI.

