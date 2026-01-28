Pássaros resgatados pela polícia - Foto: Divulgação/Linha Verde

Pássaros resgatados pela políciaFoto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 28/01/2026 14:18

Três Rios - Policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos apreenderam seis pássaros silvestres que estavam mantidos em cativeiro em Três Rios. A ação ocorreu nesta terça-feira (27), após denúncia feita ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

As aves estavam em um imóvel na Travessa Antônio Santiago. Durante a fiscalização, a mãe do acusado entregou de forma espontânea, dois trinca ferros, dois coleiros, um canário da terra e um tizil, que não possuíam nenhum anilha de identificação. As documentações pertinentes para a criação das aves também não foram apresentadas.