Três Rios - Policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos apreenderam seis pássaros silvestres que estavam mantidos em cativeiro em Três Rios. A ação ocorreu nesta terça-feira (27), após denúncia feita ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia.
As aves estavam em um imóvel na Travessa Antônio Santiago. Durante a fiscalização, a mãe do acusado entregou de forma espontânea, dois trinca ferros, dois coleiros, um canário da terra e um tizil, que não possuíam nenhum anilha de identificação. As documentações pertinentes para a criação das aves também não foram apresentadas.
A ocorrência foi registrada na 108ª DP.
Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia ou ainda pela FanPage do Linha Verde no Facebook.
