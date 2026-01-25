Acidente fatal em Três RiosFoto: Reprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Três Rios - Um idoso de 69 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (25), no Centro de Três Rios. O acidente ocorreu na Avenida Condessa do Rio Novo, próximo ao Terminal Rodoviário Hélio Soares, e envolveu uma bicicleta - que o homem conduzia, um carro, uma motocicleta e um ônibus.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso.