Acidente fatal em Três RiosFoto: Reprodução
Idoso morre em acidente de trânsito no Centro de Três Rios
Homem estava em uma bicicleta na hora do acidente
Três Rios - Um idoso de 69 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (25), no Centro de Três Rios. O acidente ocorreu na Avenida Condessa do Rio Novo, próximo ao Terminal Rodoviário Hélio Soares, e envolveu uma bicicleta - que o homem conduzia, um carro, uma motocicleta e um ônibus.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso.
