Centro de Cidadania LGBTIFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 28/01/2026 15:11

Três Rios - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Três Rios, por meio do Centro de Cidadania LGBTI, realizará, nesta quinta-feira (29), uma programação especial em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. A iniciativa tem como objetivo promover informação, acolhimento e fortalecimento de direitos, reafirmando o compromisso do município com a promoção da cidadania, da igualdade e do respeito à diversidade.

Com o tema “Empreender e Viver: Segurança e Visibilidade para Pessoas Trans”, a programação contará ainda com atividades culturais com artistas da região, contribuindo para a valorização da cultura local e para o fortalecimento da representatividade.

As ações terão início com o Pitstop da Conscientização, das 9h às 12h, com distribuição de material informativo na Rua XV de Novembro, em frente ao Centro de Cidadania. No período da tarde, às 16h, será realizada uma roda de conversa no Auditório da Praça Arsonval Macedo, no bairro Vila Isabel, seguida da mesa de conversa com o tema central do evento, reunindo participantes que atuam na promoção de direitos, na inclusão social e no fortalecimento da população trans.

