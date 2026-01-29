Secretaria fica na Praça da Juventude - Foto: Divulgação/PMTR

Secretaria fica na Praça da JuventudeFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 29/01/2026 19:09

Três Rios - Dando seguimento aos projetos esportivos voltados à consolidação do município como cidade do esporte para todos, a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, abrirá novas turmas de balé clássico. As inscrições têm início na próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, e as vagas são limitadas.

Inicialmente, as aulas serão ministradas na Praça da Juventude e destinadas a crianças e adolescentes com idades entre 4 e 17 anos. As turmas serão organizadas por faixa etária, com aulas às segundas-feiras, das 15h às 16h, e às quartas-feiras, das 8h às 9h e das 15h às 16h.

Para realizar a inscrição, o responsável deverá comparecer à sede da Secretaria munido dos seguintes documentos: declaração escolar, atestado médico, cópias do comprovante de residência, da identidade ou certidão de nascimento da criança, além da identidade do responsável.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, está localizada na Praça da Juventude, na Rua Isaltino Silveira, nº 135, ao lado do antigo Social Olímpico Ferroviário. O atendimento acontece das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.