Secretaria fica na Praça da JuventudeFoto: Divulgação/PMTR
Secretaria de Esporte de Três Rios abre turmas de balé clássico
Inscrições começam na próxima segunda-feira
Secretaria de Esporte de Três Rios abre turmas de balé clássico
Inscrições começam na próxima segunda-feira
Assistência Social promove colônia de férias para crianças atendidas pela Casa do Autista
Atividades foram realizadas durante dois dias
Professores da rede municipal recebem reajuste salarial em Três Rios
Reajuste foi de 5,4%, conforme portaria do Ministério da Educação
Três Rios promove programação especial no Dia Nacional da Visibilidade Trans
Iniciativa ocorrerá em diferentes pontos da cidade
Seis pássaros silvestres são resgatados de cativeiro em Três Rios
Ação ocorreu após denúncia feita ao Linha Verde
Idoso morre em acidente de trânsito no Centro de Três Rios
Homem estava em uma bicicleta na hora do acidente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.