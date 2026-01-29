Colônia de férias em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Colônia de férias em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 29/01/2026 19:04

Três Rios - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos promoveu, nesta semana, uma colônia de férias voltada às crianças atendidas pela Casa do Autista. As atividades aconteceram na Praça da Juventude e na área da piscina do Entrerriense Futebol Clube. A iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos de interação social e interpessoal aos participantes.

Na terça-feira (27), crianças e adolescentes participaram de atividades cognitivas por meio de jogos pedagógicos e brincadeiras recreativas na Praça da Juventude. Já nesta quarta-feira (28), a programação incluiu atividades aquáticas na piscina do Entrerriense. Todas as ações foram realizadas com a supervisão de profissionais capacitados.

De acordo com a coordenadora da Casa do Autista, Paula Rinaldi, a diversidade de experiências é fundamental para o desenvolvimento global de crianças e adolescentes. “Além desse convívio social, a colônia de férias também funciona como uma estratégia para prevenir a redução de algumas habilidades, algo que pode ocorrer naturalmente durante o período de recesso escolar e terapêutico, em razão do afastamento das demandas cognitivas presentes nas atividades direcionadas”, destacou.