Carnaval 2025 em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 04/02/2026 22:58

Três Rios - O Carnaval é paixão nacional e, em Três Rios, a folia é considerada a maior do interior do Estado do Rio de Janeiro. Neste ano, a programação reúne shows de grandes artistas nacionais, blocos de rua e o tradicional desfile das Escolas de Samba de Três Rios. A festa terá início nesta sexta-feira (8) e a programação se estende até terça-feira, dia 17.

O prefeito Jonas Dico destacou que, neste ano, a folia está sendo realizada com muito carinho, mas também com responsabilidade fiscal. “Pensamos em uma festa que agrade a todos os gostos, mas que esteja dentro das condições financeiras da nossa cidade, que passou por um 2025 muito atípico e está se reestruturando. Além de celebrar a cultura e o lazer, o Carnaval também é uma importante ferramenta para aquecer a economia, movimentar o comércio local, gerar renda e fortalecer os serviços da cidade. Venha e traga sua família para participar da nossa festa, que será linda”, afirmou o gestor.

A animação do Carnaval começa já nesta semana, com os blocos de pré-carnaval: na sexta-feira (06), Bloco do Quintal, no Olma Beer, na Beira-Rio, às 19h; no sábado (07), tem Batalha de Confete, no Bar da Deumar, no Centro, às 15h; e no domingo (08), o Bloco Mixupa, no bairro Monte Castelo, também às 15h.

Durante a semana mais festiva do ano, os blocos continuam: na sexta-feira (13), Bloco CAPS Folia, às 10h, no Centro; às 15h, Bloco do Planeta Vida, no Campo do Entrerriense. No sábado (14), o tradicionalíssimo Bloco das Piranhas, às 15h, na Rua Duque de Caxias, no Centro. No domingo (15), Bloco do Sacode, na Praça JK, e Bloco da Linguiça, no Ponto Azul, ambos às 15h. Na segunda-feira (16), Bloco do Palmital, na Vila Isabel; Os Que Bebem Não Vieram, na Ponte das Garças; e Bloco do Galo, no Cantagalo, todos às 15h.