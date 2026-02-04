Creche Margarethinha - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 04/02/2026 22:50

Três Rios - A Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia iniciou nesta quarta-feira (04) o cadastro de alunos para vagas nas creches municipais. O prazo encerra no dia 10 de fevereiro. As vagas são destinadas a crianças de 6 meses a 3 anos de idade, para turmas de Berçário a Creche III.



As inscrições devem ser realizadas na sede da Secretaria de Educação, localizada no prédio da antiga Rodoviária Velha, no centro, das 8h30 às 13h. São necessárias cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, RG do responsável e comprovante de residência.



A distribuição de vagas leva em conta critérios de prioridade, como vulnerabilidade social, trabalho, recebimento do Auxílio Brasil, cadastro no Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência (CEAM) e doença crônica.



A comprovação pode ser feita com cópia dos seguintes documentos:

• Vulnerabilidade social: documento que comprove que a família é acompanhada por órgãos competentes como Ministério Público, CRAS, CREAS ou Conselho Tutelar.

• Trabalho: pais ou responsáveis legais que possuam jornada de trabalho podem apresentar Carteira de Trabalho assinada (preferencialmente), holerites, contrato de trabalho ou declaração do empregador ou contratante.

• Auxílio Brasil: documento atualizado que comprove o recebimento do benefício.

• Cadastro ativo no CEAM: declaração do órgão à mulher vítima de violência doméstica.

• Doença crônica: laudo médico que especifique a doença crônica do responsável e/ou da criança.