Atividades irão ocorrer na Praça da JuventudeFoto: Divulgação/PMTR
Secretaria de Esporte de Três Rios promove Clube de Caminhada
Participação é gratuita
Três Rios recebe investimento de R$ 15 milhões do Novo PAC para o saneamento básico
Recursos serão utilizados à ampliação do sistema de abastecimento de água e à expansão da rede de coleta de esgotamento sanitário
Três Rios recebe nova indústria de embalagens plásticas e prevê geração de até 70 empregos
Investimento inicial é de R$ 30 milhões
Secretaria de Esporte de Três Rios abre turmas de balé clássico
Inscrições começam na próxima segunda-feira
Assistência Social promove colônia de férias para crianças atendidas pela Casa do Autista
Atividades foram realizadas durante dois dias
Professores da rede municipal recebem reajuste salarial em Três Rios
Reajuste foi de 5,4%, conforme portaria do Ministério da Educação
