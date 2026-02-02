Atividades irão ocorrer na Praça da Juventude - Foto: Divulgação/PMTR

Atividades irão ocorrer na Praça da JuventudeFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 02/02/2026 15:56

Três Rios - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer inicia, a partir desta terça-feira (3), o Clube de Caminhada, uma iniciativa voltada à promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população. As atividades acontecerão na Praça da Juventude, sempre às 7h, com acompanhamento de profissionais qualificados.

O projeto é direcionado, especialmente, a pessoas acima dos 40 anos que desejam adotar um estilo de vida mais ativo e saudável. Além da caminhada supervisionada, os participantes contarão com sessões de alongamento e preparação corporal, contribuindo para a prevenção de lesões e para um melhor desempenho físico.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, André Tadeu, a proposta vai além da atividade física. “A caminhada é uma prática acessível, que traz inúmeros benefícios para a saúde física, como melhora do condicionamento, controle do peso e fortalecimento muscular. Ao mesmo tempo, ela impacta positivamente a saúde mental, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e a promover o convívio social. Nosso objetivo é incentivar hábitos saudáveis e criar um espaço de integração e cuidado com as pessoas”, destacou o secretário.

A participação no Clube de Caminhada é gratuita, e os interessados podem comparecer diretamente ao local no dia e horário das atividades.