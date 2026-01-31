ETA Moura Brasil - Foto: Divulgação/PMTR

ETA Moura BrasilFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 31/01/2026 21:14

Três Rios - O município de Três Rios foi contemplado com um investimento de R$ 15 milhões por meio do Programa de Saneamento Integrado, dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Os recursos serão destinados à ampliação do sistema de abastecimento de água e à expansão da rede de coleta de esgotamento sanitário.

As ações serão executadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (Saaetri) e têm como objetivo ampliar a cobertura dos serviços e melhorar a regularidade do abastecimento, especialmente em regiões que ainda enfrentam instabilidade no fornecimento de água.

Para o prefeito de Três Rios, Jonas Dico, o investimento marca uma nova fase para a autarquia. “O Saaetri vem passando por um processo de reestruturação administrativa e operacional, com mais planejamento e eficiência. Esse recurso do Novo PAC fortalece esse trabalho e reforça o nosso compromisso de resolver, de forma definitiva, a falta d’água em algumas regiões do município. Água é saúde, é dignidade e é prioridade da nossa gestão”, afirmou.

O diretor do Saaetri, Luciano de Miranda, destacou que o aporte permitirá avanços importantes na operação do sistema. “Os investimentos possibilitam a modernização de estruturas, o aumento da capacidade de distribuição e a redução de perdas. São melhorias técnicas fundamentais para garantir mais segurança hídrica à população”, explicou.

