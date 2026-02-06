Prefeitura de Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Prefeitura de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 06/02/2026 17:47

Três Rios - O carnê do IPTU 2026 já está disponível para consulta e pagamento no site oficial da Prefeitura de Três Rios. Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única até o dia 15 de abril terão 15% de desconto no valor total do imposto. Para quem preferir, o imposto também poderá ser pago de forma parcelada.

Além do desconto, quem estiver em dia com o pagamento também concorrerá ao sorteio de um carro zero quilômetro.

Para acessar o carnê, o contribuinte deve entrar no site e seguir o caminho: Serviços IPTU Inscrição Imobiliária Carnê (2ª via). O procedimento é simples, rápido e pode ser feito totalmente online.

De acordo com a Prefeitura, a arrecadação do IPTU é uma das principais fontes de recursos do município e fundamental para a manutenção e ampliação dos serviços públicos, como saúde, educação, infraestrutura e limpeza urbana.