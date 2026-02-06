Prefeitura de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Prefeitura de Três Rios disponibiliza carnê do IPTU 2026 com desconto e sorteio de carro zero
Cota única deve ser paga até 15 de abril e terá 15% de desconto
Carreta carregada de manteiga de cacau tomba na BR-393, em Três Rios
Acidente no km 162 da rodovia deixou a pista interditada
Carnaval 2026: Três Rios celebra a folia com shows, blocos e desfile das Escolas de Samba
Festa vai de 8 a 17 de fevereiro
Prefeitura de Três Rios abre cadastro de 2026 para creches municipais
Prazo se encerra no dia 10 de fevereiro
Justiça determina renovação da frota de ônibus em Três Rios
Durante o processo de regularização, somente veículos em condições seguras de operação poderão circular
