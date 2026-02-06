Bloco das Piranhas em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 06/02/2026 18:00

Três Rios - A programação do Carnaval 2026 começa neste fim de semana em Três Rios. Os blocos carnavalescos, com apoio da Prefeitura, abrem oficialmente a folia a partir desta sexta-feira (6). Após o primeiro fim de semana, as atividades seguem na semana seguinte, com mais blocos e grandes shows na Avenida Condessa do Rio Novo.

A abertura acontece na sexta-feira, às 19h, com o Bloco do Quintal, no Olma Beer, na Beira Rio, reunindo diversas atrações regionais. No sábado (7), às 15h, ocorre a tradicional Batalha de Confete do Bar da Deumar, na Rua XV de Novembro, com show do grupo Akidabanda. Encerrando o fim de semana, no domingo (8), o público confere apresentações do Grupo 6tom e do Quintal do Jorge, que recebe o cantor Felipe Mattos, a partir das 15h.

Avenida vira palco principal

Na semana seguinte, o Maior Carnaval do Interior do Rio ganha força com quatro grandes shows na Avenida Condessa do Rio Novo. Na sexta-feira (13), quem sobe ao palco é o cantor Thiago Soares. No sábado (14), duas atrações animam a noite: a dupla João Lucas & Marcelo e a cantora de axé Eletra. No domingo (15), o Grupo Bom Gosto comanda a festa, e na segunda-feira (16) a animação fica por conta da pagodeira Marvvila e da banda Soul da Gema.

Na terça-feira (17), acontece o tradicional Desfile das Escolas de Samba de Três Rios. Quatro agremiações disputam o título de campeã do carnaval trirriense: GRES Bom das Bocas, GRES Mocidade Independente de Vila Isabel, GRES Bambas do Ritmo e GRES Sonhos de Mixyricka. A GRES Em Cima da Hora abre o desfile, às 19h, em busca do retorno ao Grupo Principal.