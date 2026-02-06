Manutenção em Bemposta - Foto: Divulgação/PMTR

Manutenção em BempostaFoto: Divulgação/PMTR

06/02/2026

Três Rios - A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de Três Rios intensificou as ações de manutenção das estradas vicinais e da via de acesso ao distrito de Bemposta.

No trevo de acesso ao distrito, na antiga Rio-Bahia, equipes da secretaria realizaram a roçagem das margens da pista, com o objetivo de melhorar a visibilidade e as condições de tráfego no local.

Para facilitar o deslocamento de moradores e produtores rurais, a Estrada Itajoana passou por serviços de reparo, com nivelamento do solo e aplicação de material agregado siderúrgico.

Volta às aulas na Marquês de Salamanca

Em apoio à Secretaria Municipal de Educação, equipes da Secretaria de Agricultura realizaram serviços de limpeza, roçagem, capina e poda na Escola Municipal Marquês de Salamanca, preparando a unidade para o início do ano letivo.