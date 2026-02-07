Trânsito no CarnavalFoto: Divulgação/PMTR
Trânsito no centro de Três Rios passa por alterações para o Carnaval
Interdição da Avenida Condessa do Rio Novo e transferência temporária do Terminal Rodoviário começam nesta semana para a montagem da estrutura do evento
Pré-carnaval de Três Rios começa nesta sexta-feira com blocos de rua
Abertura acontece às 19h com o Bloco do Quintal, no Olma Beer, na Beira Rio,
Bemposta: Secretaria de Agricultura realiza manutenção em estradas vicinais
Estradas e vias de acesso passaram por manutenções
Quatro escolas disputam o título de campeã do Carnaval 2026 em Três Rios; conheça os enredos
Desfile é tradicional no município
Prefeitura de Três Rios disponibiliza carnê do IPTU 2026 com desconto e sorteio de carro zero
Cota única deve ser paga até 15 de abril e terá 15% de desconto
Carreta carregada de manteiga de cacau tomba na BR-393, em Três Rios
Acidente no km 162 da rodovia deixou a pista interditada
