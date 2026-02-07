Trânsito no Carnaval - Foto: Divulgação/PMTR

Trânsito no CarnavalFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 07/02/2026 20:56

Três Rios - O trânsito no Centro de Três Rios passará por mudanças para a realização da festa. As alterações entram em vigor a partir deste sábado (7).

Como ocorreu nos anos anteriores, os pontos de ônibus da Avenida Condessa do Rio Novo, incluindo o Terminal Rodoviário Hélio Soares, ficarão temporariamente fora de operação. O embarque e desembarque do transporte coletivo urbano será transferido para a Avenida Prefeito Alberto Lavinas, a Beira Rio.

Na Beira Rio, serão instalados cinco pontos provisórios para atender as empresas Transa Transporte Coletivo, Viação Progresso, Viação Sertaneja, São Geraldo e Linave. O primeiro ponto ficará próximo à Universidade Rural, atendendo à Transa. O segundo será instalado nas proximidades da Praça de Esportes da Beira Rio, para as linhas da Progresso e Sertaneja. O terceiro ponto atenderá novamente à Transa e ficará em frente ao Colégio Walter Franklin. O quarto será instalado entre as ruas Sete de Setembro e Duque de Caxias, atendendo à Transa e à Progresso. Já o quinto ponto, localizado próximo à rotatória no final da avenida, atenderá às empresas Transa, São Geraldo e Linave.

O trânsito na Avenida Condessa do Rio Novo será interrompido a partir da próxima segunda-feira (9), para o início da montagem do palco que receberá os shows do Carnaval trirriense. A Prefeitura de Três Rios, por meio das secretarias municipais de Ordem Pública e de Transportes e Mobilidade, além da Guarda Civil Municipal, orienta motoristas e pedestres a redobrar a atenção e colaborar com as mudanças temporárias.