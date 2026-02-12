CAPS Folia - Foto: Divulgação/PMTR

CAPS FoliaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 12/02/2026 22:31

Três Rios - A Praça São Sebastião foi cenário de um momento especial com a realização do Bloco CAPS Folia na manhã desta quinta-feira (12), que levou música, cores e muita animação ao coração da cidade.

A iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde promoveu a integração entre profissionais e usuários, reforçando a importância do convívio, do respeito e do cuidado coletivo. Em clima de festa, o evento destacou que o Carnaval vai além da folia: é também tempo de união, pertencimento e inclusão.

A manhã foi marcada por sorrisos, dança e uma energia contagiante que envolveu todos os presentes.

