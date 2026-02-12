CAPS FoliaFoto: Divulgação/PMTR
Bloco CAPS Folia leva alegria à Praça São Sebastião
Evento destacou a inclusão na folia
Viaduto na RJ-131 está estruturalmente seguro, conclui vistoria do DER-RJ
Reparo foi iniciado em trecho do asfalto
Superpalco dos shows do Carnaval 2026 começa a ser montado em Três Rios
Festa acontece na Avenida Condessa do Rio Novo, com reforço na estrutura e na segurança
Trânsito no centro de Três Rios passa por alterações para o Carnaval
Interdição da Avenida Condessa do Rio Novo e transferência temporária do Terminal Rodoviário começam nesta semana para a montagem da estrutura do evento
Pré-carnaval de Três Rios começa nesta sexta-feira com blocos de rua
Abertura acontece às 19h com o Bloco do Quintal, no Olma Beer, na Beira Rio,
Bemposta: Secretaria de Agricultura realiza manutenção em estradas vicinais
Estradas e vias de acesso passaram por manutenções
