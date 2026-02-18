Arma e munições apreendidas - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 18/02/2026 22:01

Três Rios - Nesta quarta-feira (18), a Polícia Militar apreendeu uma arma e grande quantidade de drogas em Três Rios. A ação foi realizada em um imóvel que servia como um "bunker" para o tráfico no Habitat.

Ao todo, os agentes apreenderam 14 quilos de maconha, um revólver, skank, uma balança de precisão, um carregador de pistola e 60 munições de diversos calibres.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP.