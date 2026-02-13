Drogas apreendidas pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 13/02/2026 15:47

Três Rios - Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar em Três Rios nesta sexta-feira (13). Mais de 2.700 porções de entorpecentes foram encontradas em uma residência no bairro Habitat. Segundo o 38º BPM, a carga abasteceria o tráfico durante o Carnaval.

Foram apreendidas 2.200 pedras de crack, 475 sacolés de skank, 53 pedras de cocaína e um carregador de pistola 9mm.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP.






