Show em Três Rios no Carnaval - Foto: Divulgação/PMTR

Show em Três Rios no CarnavalFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 21/02/2026 19:37

Três Rios - O Carnaval de 2026 movimentou Três Rios com uma programação organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que levou blocos, shows e estrutura para diferentes pontos da cidade ao longo do período de folia.

O prefeito Jonas Dico afirmou que a festa foi planejada com organização e responsabilidade. “Pensamos cada detalhe com responsabilidade fiscal e foco na segurança. Realizamos um Carnaval animado, estruturado, que valorizou nossos artistas, movimentou o comércio e garantiu momentos de alegria para as famílias trirrienses”, declarou.

De acordo com a administração municipal, a segurança contou com mais de 100 agentes de segurança privada por dia posicionados na Avenida Condessa do Rio Novo, com revista nos pórticos de entrada. Também foram realizadas rondas pela Guarda Civil, fiscais municipais e pelas polícias Civil e Militar.

Os blocos carnavalescos aconteceram durante os dias oficiais de Carnaval e também na semana anterior, em bairros como Monte Castelo, Cantagalo, Centro e Vila Isabel. Segundo a Prefeitura, foram disponibilizados itens como segurança, gradis, banheiros químicos, palco e sistema de som.

Ao final da programação, o chefe do Executivo municipal avaliou a realização do evento. “Encerramos o Carnaval 2026 com a certeza de que fizemos o melhor possível dentro da realidade que enfrentamos. Foi uma festa linda, organizada e para todos os públicos. Quero agradecer a Deus, parabenizar todas as secretarias e suas equipes pelo trabalho incansável, reconhecer o apoio das forças de segurança do Estado e do Município e, principalmente, agradecer aos foliões, que fizeram do nosso Carnaval o maior do interior do Rio”, disse.