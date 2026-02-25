Arrecadação está sendo feita em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 25/02/2026 15:54

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram as cidades de Juiz de Fora e Matias Barbosa, em Minas Gerais, mobilizou a rede socioassistencial para arrecadar donativos.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Pedro Brasil, além da ajuda institucional aos municípios, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Três Rios funcionarão como pontos de coleta.

Há unidades do CRAS nos bairros Vila Isabel, Habitat, Triângulo e Centro, além do distrito de Bemposta. O horário de funcionamento é das 9h às 17h.

A prioridade é a doação de água mineral e roupas. Também estão sendo arrecadados artigos de higiene pessoal, materiais de limpeza, alimentos não perecíveis, cobertores, fraldas e outros itens de primeira necessidade.

A Paróquia São Sebastião também se colocou à disposição como ponto de coleta para as famílias afetadas. As doações podem ser entregues no Centro Pastoral Santo Arnaldo Janssen, localizado na Rua Quinze de Novembro, nº 599, de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h.

