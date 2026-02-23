Moto recuperada em Três RiosFoto: Divulgação/38º BPM

Três Rios - A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de roubo que estava escondida no bairro Monte Castelo, em Três Rios. A ação foi realizada em uma área de mata neste domingo (22).
Segundo o 38º BPM, com o objetivo de criar um disfarce, o veículo, que era prata, foi pintado de azul. No entanto, a identificação foi feita através do número do chassi.
A ocorrência foi registrada e a motocicleta foi devolvida ao proprietário.