Moto recuperada em Três RiosFoto: Divulgação/38º BPM
Moto com registro de roubo é recuperada em Três Rios
Veículo teve cor alterada
Três Rios - A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de roubo que estava escondida no bairro Monte Castelo, em Três Rios. A ação foi realizada em uma área de mata neste domingo (22).
Segundo o 38º BPM, com o objetivo de criar um disfarce, o veículo, que era prata, foi pintado de azul. No entanto, a identificação foi feita através do número do chassi.
A ocorrência foi registrada e a motocicleta foi devolvida ao proprietário.
