Prisão foi realizada por agentes da 106ª DP, em ItaipavaDivulgação

Publicado 25/02/2026 15:31

Três Rios - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (25), um homem que matou a ex-companheira a facadas em Três Rios. A prisão foi realizada no Itamarati, em Petrópolis.

Segundo as investigações, em novembro de 2023, o criminoso ateou fogo nos pertences da vítima e deu facadas nela.

Contra ele, agentes da 106ª DP cumpriram um mandado de prisão preventiva por feminicídio.