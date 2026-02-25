Prisão foi realizada por agentes da 106ª DP, em ItaipavaDivulgação
Homem que matou ex-companheira a facadas em Três Rios é preso em Petrópolis
Crime ocorreu em novembro de 2023
Três Rios - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (25), um homem que matou a ex-companheira a facadas em Três Rios. A prisão foi realizada no Itamarati, em Petrópolis.
Segundo as investigações, em novembro de 2023, o criminoso ateou fogo nos pertences da vítima e deu facadas nela.
Contra ele, agentes da 106ª DP cumpriram um mandado de prisão preventiva por feminicídio.
