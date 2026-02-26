Obras no Purys - Foto: Divulgação/PMTR

Obras no PurysFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 26/02/2026 17:45

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, está realizando a recomposição de aproximadamente 300 metros da rede de drenagem de águas pluviais no bairro Purys.

A tubulação antiga, localizada sob o Conjunto Habitacional Professor Hélio Carlos de Almeida, na parte baixa do bairro, apresentava pontos de erosão que causaram preocupação entre os moradores, sobretudo pela possível interferência na segurança estrutural dos prédios.



Além da troca das manilhas, a intervenção contempla a regularização da base, instalação de meio-fio pré-moldado, preparação e colocação de paralelos, além do acabamento em todo o entorno da obra, assegurando não apenas a funcionalidade do sistema de drenagem, mas também a recomposição adequada da via.



De acordo com a Secretaria de Obras, os serviços integram um conjunto de intervenções de infraestrutura que vêm sendo executadas em diferentes regiões do município, com foco na melhoria do sistema de drenagem urbana e na mitigação dos impactos provocados pelas fortes chuvas na cidade.

