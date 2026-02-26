Obras no PurysFoto: Divulgação/PMTR
Além da troca das manilhas, a intervenção contempla a regularização da base, instalação de meio-fio pré-moldado, preparação e colocação de paralelos, além do acabamento em todo o entorno da obra, assegurando não apenas a funcionalidade do sistema de drenagem, mas também a recomposição adequada da via.
De acordo com a Secretaria de Obras, os serviços integram um conjunto de intervenções de infraestrutura que vêm sendo executadas em diferentes regiões do município, com foco na melhoria do sistema de drenagem urbana e na mitigação dos impactos provocados pelas fortes chuvas na cidade.
