Iluminação Pública em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 06/03/2026 15:39

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, apresentou o balanço das ações do Setor de Iluminação Pública no mês de fevereiro de 2026. Ao todo, foram registrados 606 atendimentos em diversos bairros do município.

Entre os serviços executados estão a instalação de 2.790 metros de cabos e fios e a substituição de 317 lâmpadas. As equipes também realizaram a instalação de 254 refletores e 199 conectores perfurantes. O levantamento aponta ainda 125 manutenções na rede elétrica, 74 instalações de bocais, 66 disjuntores, 48 tomadas e a substituição de 44 fotocélulas.

Além das demandas rotineiras, o setor atuou no suporte elétrico de 10 eventos de Carnaval realizados em diferentes pontos da cidade, garantindo o funcionamento da infraestrutura necessária para as festividades.

A Secretaria disponibiliza o WhatsApp (24) 99277-1044 para solicitações de serviços de iluminação pública e limpeza urbana.