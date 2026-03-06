Iluminação Pública em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Mais de 600 atendimentos em iluminação pública foram realizados em Três Rios no último mês
Serviços foram realizados em diversos bairros
Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, apresentou o balanço das ações do Setor de Iluminação Pública no mês de fevereiro de 2026. Ao todo, foram registrados 606 atendimentos em diversos bairros do município.
Entre os serviços executados estão a instalação de 2.790 metros de cabos e fios e a substituição de 317 lâmpadas. As equipes também realizaram a instalação de 254 refletores e 199 conectores perfurantes. O levantamento aponta ainda 125 manutenções na rede elétrica, 74 instalações de bocais, 66 disjuntores, 48 tomadas e a substituição de 44 fotocélulas.
Além das demandas rotineiras, o setor atuou no suporte elétrico de 10 eventos de Carnaval realizados em diferentes pontos da cidade, garantindo o funcionamento da infraestrutura necessária para as festividades.
A Secretaria disponibiliza o WhatsApp (24) 99277-1044 para solicitações de serviços de iluminação pública e limpeza urbana.
Três Rios
Mais de 600 atendimentos em iluminação pública foram realizados em Três Rios no último mês
Serviços foram realizados em diversos bairros
Três Rios
Veículo roubado em Nova Iguaçu é recuperado em Três Rios
Carro foi encontrado no Barros Franco
Três Rios
Quadra do Colégio Municipal Walter Francklin recebe novo telhado e reforço estrutural
Colégio passa por reforma completa
Três Rios
Três Rios organiza campanha de arrecadação para vítimas das chuvas em Juiz de Fora e Matias Barbosa
CRAS funcionam como pontos de coleta
Três Rios
Homem que matou ex-companheira a facadas em Três Rios é preso em Petrópolis
Crime ocorreu em novembro de 2023
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.