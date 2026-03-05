Automóvel localizado em Três RiosFoto: Divulgação/38º BPM

Três Rios - A Polícia Militar recuperou, na quarta-feira (4), um veículo clonado que havia sido roubado em Nova Iguaçu. O carro foi encontrado no bairro Barros Franco, em Três Rios.
O veículo foi apreendido e encaminhado à 108ª DP para os procedimentos legais de devolução ao verdadeiro dono.