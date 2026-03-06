Moto roubada em Paraíba do SulFoto: Divulgação/38º BPM
Moto roubada em Paraíba do Sul é recuperada em Três Rios
Veículo estava escondido em área de mata
Três Rios - A Polícia Militar recuperou uma moto que havia sido roubada em Paraíba do Sul. O veículo foi encontrado escondido em uma área de mata no Monte Castelo, em Três Rios, na manhã desta sexta-feira (6).
A moto, uma Honda CG 160 preta, foi levada para a delegacia e será devolvida ao proprietário.
